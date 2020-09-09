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«Наречена для тата»-3: Ще одна пара проєкту незабаром зіграє весілля!

09.09.2020

Учасники третього сезону романтичного реаліті «Наречена для тата» Роман Шульга та Юлія Гиря скоро зіграють весілля. Детальніше читайте в матеріалі.

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Ще одна пара на проєкті «Наречена для тата»-3 скоро стане родиною. Так, Юлія Гиря та Роман Шульга повідомили про те, що незабаром зіграють весілля.

Наречена зізналася, що після проєкту вони з сином переїхали в Чернігів. За весь час стосунків Роман щодня її приємно дивує:

«Роман — прекрасний чоловік, і я не перестаю дивуватися тому, наскільки він крутий тато! Він ставиться до мого сина точно так само, як і до свого. Хлопці подружилися, і зараз у нас прекрасна сім’я. Я дуже щаслива!».

Більше на тему: Рома і Юля: шлях пари на проєкті «Наречена для тата»-3

Також Юлія розповіла трохи про те, коли ж вони з Романом офіційно оформлять свої стосунки:

«Із Романом ми вже разом більше року. Але як такої пропозиції руки і серця не було. Ми просто вирішили, що хочемо створити сім’ю. Тому, швидше за все, навесні зіграємо весілля», — зізналася Юлія.

Нагадаємо, Юлія Гиря та Роман Шульга познайомилися на проєкті «Наречена для тата»-3. З самого початку між ними виникла симпатія, проте жінці не вдалося відразу налагодити контакт із сином свого обранця — Микитою. Та всі труднощі, які спершу були у спілкуванні з хлопцем, давно подолано. 

STB.UA від щирого серця вітає пару і бажає безмежного щастя, благополуччя і кохання.

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