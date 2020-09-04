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«Наречена для тата»-3: Життя після реаліті — хто з пар зберіг стосунки?

04.09.2020

Сьогодні, 4 вересня, в ефір телеканалу СТБ вийде пост-шоу романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Глядачі дізнаються, скільки пар насправді залишилися разом після проєкту, і хто з учасників укладе шлюб просто під час ефіру. Всі подробиці в матеріалі.

наречена

Більше на тему: Денис Святокум: Після проєкту я переглянув своє ставлення до жінок

Сьогодні під час пост-шоу глядачі телеканалу СТБ дізнаються, як склалися стосунки учасників після закінчення проєкту «Наречена для тата»-3. Скільки пар залишилися разом? Хто не зумів зберегти стосунки, а хто перейшов на наступний рівень?

«Я тебе дуже кохаю!» — зізналася одна з учасниць проєкту.

У 14 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

  • Який трикутник виник у Артема і Карини? Чи залишилася пара разом?
  • Як змінилося життя Тані і Олексія після проєкту?
  • Чи змогли Ігор та Інна приручити одне одного?
  • Чому насправді Веня вирішив узяти участь у реаліті?
  • Чи вдалося зберегти теплі стосунки Максиму і Маргариті?
  • Як продовжилися стосунки Олени і Станіслава після повернення з Єгипту?
  • Чи переїхала Юля до Романа в Чернігів, чи парі не вдалося залишитися разом?
  • Хто з учасників проєкту просто на пост-шоу зіграє весілля?

Video: «Наречена для тата»-3: Життя після реаліті — хто з пар зберіг стосунки?

Наречена для тата 14 випуск 3 сезон: Життя після реаліті - хто з пар зберіг стосунки? Що сталося між парами?

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