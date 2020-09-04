Олена Вербило: Завдяки проєкту я краще пізнала себе

28 серпня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Олена вирішила бути разом зі Станіславом. Однак на пост-шоу пара розповіла про те, що розійшлася … Про те, як це — будувати стосунки на камеру і чому пара не змогла досягти гармонії, читайте в нашому матеріалі.

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Яке було перше враження, коли ви побачили Станіслава?

Ой, це було неймовірно! Я порівнюю його зі стрибком з парашутом. Стас мені дуже сподобався. Він мені сподобався, ще коли робив масаж.

Що було найскладнішим під час проєкту?

Найскладнішим було те, що він сказав, що йому потрібен час, щоб звикнути до моєї дочки. Мені здається, що Стас був не готовий до стосунків із жінкою, у якої є діти. А друге — це коли він на середині проєкту сказав, що їде в Єгипет. Я тоді не розуміла, стосунки на цьому закінчуються чи ні. Можливо, звичайно, що він зробив це спеціально, але, якщо це так, то задумка його була так собі. Я дуже перенервувала через це. Адже наші стосунки тільки почали розвиватися, ми ще мало знали одне одного. Я не розуміла, що в такому разі говорити на фіналі. І потім, я весь час запитувала себе, чому така ситуація сталася саме зі мною? Адже участь у проєкті для мене було дуже яскравою. Це було як сонечко серед сірих буднів… А тут таке…

Стосунки будувалися на камеру. Це вам заважало?

Ні. Перші кілька днів, звичайно, було не по собі, але потім я звикла. Навіть навпаки, ми на камеру говорили більше і відвертіше, ніж коли нікого поруч не було.

Ви хотіли б щось змінити під час проєкту?

Чесно кажучи, ні. Мені все подобалося, і я ні про що не шкодую.

Але ви розійшлися…

Так, на те були причини…

Проте віра в кохання залишилася?

Напевно, ні. Я зрозуміла, що не варто так на цьому зациклюватися. Я занадто віддалася проєкту.

А зараз які плани на майбутнє?

Я хочу сім’ю, я хочу стосунків. Я хочу, щоб у мене був чоловік, який буде мене розуміти і приймати такою, яка я є.

Але ви не шкодуєте про те, що взяли участь у проєкті?

Ні, навпаки. Завдяки проєкту я багато чого про себе дізналася. Наприклад, вийшли назовні дитячі образи, образа на чоловіків. Я думала, що давно вже це пережила, але виявилося, що це не так. І тільки завдяки проєкту я змогла все це усвідомити.

Тобто, можна сказати, що ви краще себе пізнали…

Так. Я пізнала і відчула дуже багато емоцій, про які і не підозрювала.

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