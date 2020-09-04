Алена Вербило: Благодаря проекту я лучше узнала себя

28 августа на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Алена приняла решение быть вместе со Станиславом. Однако на пост-шоу пара рассказала о том, что рассталась… О том, как это ― строить отношения на камеру и почему пара не смогла достичь гармонии, читайте в нашем материале.

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Какое было первое впечатление, когда вы увидели Станислава?

Ой, это было невероятно! Я сравниваю его с прыжком с парашютом. Стас мне очень понравился. Он мне понравился, еще когда делал мне массаж.

Что было самым сложным во время проекта?

Самым сложным было то, что он сказал, что ему нужно время, чтобы привыкнуть к моей дочери. Мне кажется, что Стас был не готов к отношениям с женщиной, у которой есть дети. А второе — это когда он на середине проекта сказал мне, что уезжает в Египет. Я тогда не понимала, отношения на этом заканчиваются или нет. Возможно, конечно, что он сделал это специально, но, если это так, то задумка его была так себе. Я очень перенервничала из-за этого. Ведь наши отношения только начали развиваться, мы еще мало знали друг друга. Я не понимала, что в таком случае говорить на финале. И потом я все время спрашивала себя, почему такая ситуация произошла именно со мной? Ведь участие в проекте для меня было очень ярким. Это было как солнышко среди серых будней… А тут такое…

Отношения строились на камеру. Это вам мешало?

Нет. Первые несколько дней, конечно, было не по себе, но потом я привыкла. Даже наоборот. Мы на камеру говорили больше и откровеннее, чем когда никого рядом не было.

Вы хотели бы что-то изменить во время проекта?

Честно говоря, нет. Мне все нравилось, и я ни о чем не жалею.

Но вы расстались….

Да, по ряду причин…

Все же вера в любовь осталась?

Наверное, нет. Я поняла, что не стоит так на этом зацикливаться. Я как-то сильно отдалась проекту.

А сейчас какие планы на будущее?

Я хочу семью, я хочу отношений. Я хочу, чтобы у меня был мужчина, который будет меня понимать и принимать такой, какая я есть.

Но вы не жалеете о том, что приняли участие в проекте?

Нет, наоборот. Благодаря проекту я многое о себе узнала. Например, вышли наружу детские обиды, обида на мужчин. Я думала, что давно уже это пережила, но оказалось, что это не так. И только благодаря проекту я смогла все это осознать.

То есть, можно сказать, что вы лучше себя узнали…

Да, это так. Я узнала и ощутила очень много эмоций, о которых я и не подозревала.

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