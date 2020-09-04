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«Наречена для тата»-3: Жизнь после реалити — кто из пар сохранил отношения?

04.09.2020

Сегодня, 4 сентября, в эфир телеканала СТБ выйдет пост-шоу романтического реалити «Наречена для тата»-3. Зрители узнают, сколько пар на самом деле остались вместе после проекта, а кто из участников заключит брак прямо во время эфира. Все подробности в материале.

наречена

Больше по теме: Денис Святокум: После проекта я пересмотрел свое отношение к женщинам

Сегодня во время пост-шоу зрители телеканала СТБ узнают, как сложились отношения участников после окончания проекта «Наречена для тата»-3. Сколько пар остались вместе? Кто не сумел сохранить отношения, а кто перешел на следующий уровень? 

«Я тебя очень люблю!» — призналась одна из участниц проекта.

В 14 выпуске проекта вы узнаете:

  • Какой треугольник возник у Артема и Карины? Осталась ли пара вместе?
  • Как изменилась жизнь Тани и Алексея после проекта?
  • Смогли ли Игорь и Инна приручить друг друга?
  • Почему на самом деле Веня решил принять участие в проекте?
  • Удалось ли сохранить теплые отношения Максиму и Маргарите?
  • Как продолжились отношения Алены и Станислава после возвращения из Египта?
  • Переехала ли Юля к Роману в Чернигов, или же паре не удалось остаться вместе?
  • Кто из участников проекта прямо на пост-шоу сыграет свадьбу?

Video: «Наречена для тата»-3: Жизнь после реалити — кто из пар сохранил отношения?

Наречена для тата 14 выпуск 3 сезон: Жизнь после реалити — кто из пар сохранил отношения? Что случилось между парами?

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