«Наречена для тата» — это проект, в котором отцы-одиночки пытаются построить новую семью, ‒ адаптация американского шоу «Single Dad Seeking». Чтобы ожидание премьеры нового сезона прошло незаметно, предлагаем вам посмотреть подборку самых трогательных моментов, которые увидели зрители американской версии шоу.

«Наречена для тата» — это семейное реалити-шоу на телеканале СТБ, где пять одиноких мужчин с детьми будут искать вторую половинку для создания крепкой и любящей семьи. Целый месяц пары будут жить под одной крышей, чтобы научиться понимать друг друга и построить отношения. По окончанию срока участникам предстоит сделать выбор: расстаться или остаться парой.

В американской версии проекта «Наречена для тата» участниками являются так же пять мужчин и пять девушек. Они не живут под одной крышей все время, но проводят совместный досуг, много общаются и учатся воспитывать детей вместе.

Подборка самых трогательных моментов шоу «Single Dad Seeking» от редакции сайта STB.UA расскажет вам, как развивались отношения у потенциальных пар на проекте и как влюбленные учились проявлять свои чувства.

Вален призналась, что еще не готова к роли мамы. Это спровоцировало крупную ссору с Майком. Но все изменила совместная поездка на черничную ферму. Вален попросила прощение за свое поведение и пообещала измениться:



Визит Дениз к Джону был очень трогательным. Теплые объятия стали первым шагом на пути к сближению:



У Джейсона состоялся очень серьезный разговор с одной из дочерей. Девочка боится, что новая возлюбленная папы Сара заменит в их жизни родную маму:



У Джона и Дениз еще не было первого поцелуя. Парень переживает по этому поводу, но не хочет пока торопиться. Ведь Джон очень боится потерять Дениз:



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