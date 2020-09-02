«Наречена для тата» — це проєкт, у якому батьки-одинаки намагаються побудувати нову сім’ю, ‒ адаптація американського шоу «Single Dad Seeking». Щоб очікування прем’єри нового сезону пройшло непомітно, пропонуємо вам подивитися добірку найбільш зворушливих моментів, які побачили глядачі американської версії шоу.

«Наречена для тата» – це сімейне реаліті-шоу на телеканалі СТБ, де п’ять самотніх чоловіків із дітьми шукатимуть другу половинку для створення міцної та люблячої сім’ї. Протягом місяця пари будуть жити під одним дахом, щоб навчитися розуміти одне одного й побудувати стосунки. По закінченню терміну учасникам доведеться зробити вибір: розлучитися або залишитися парою.

В американській версії проєкту «Наречена для тата» учасниками також є п’ять чоловіків і п’ять жінок. Вони не живуть під одним дахом весь час, але проводять спільне дозвілля, багато спілкуються та вчаться виховувати дітей разом.

Добірка найзворушливіших моментів шоу «Single Dad Seeking» від редакції сайту STB.UA розповість вам, як розвивалися стосунки у потенційних пар на проєкті та як закохані вчилися проявляти свої почуття.

Вален зізналася, що ще не готова до ролі мами. Це спровокувало велику сварку з Майком. Але все змінила спільна поїздка на чорничну ферму. Вален попросила вибачення за свою поведінку та пообіцяла змінитися:



Візит Деніз до Джона був дуже зворушливим. Теплі обійми стали першим кроком на шляху до зближення:



У Джейсона відбулася дуже серйозна розмова з однією із доньок. Дівчинка боїться, що нова кохана тата Сара замінить в їхньому житті рідну маму:



У Джона й Деніз ще не було першого поцілунку. Хлопець переживає з цього приводу, але не хоче поспішати. Адже Джон дуже боїться втратити Деніз:

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