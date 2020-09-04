Сьогодні, 4 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийшло пост-шоу романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Глядачі дізналися, як склалася доля учасників: кому вдалося зберегти стосунки, а хто все ж розійшовся. Також на пост-шоу одна з пар офіційно уклала шлюб. Детальніше читайте в матеріалі.

Сьогодні в ефір телеканалу СТБ вийшло пост-шоу романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. І нам є що вам розповісти. Так, на превеликий подив усіх глядачів, з’ясувалося, що Артем і Карина не змогли зберегти свої стосунки. Як зізнався молодий чоловік, після проєкту він зрозумів, що Карина — не його половинка. До того ж на пост-шоу він прийшов разом зі своєю новою дівчиною…

У свою чергу Олексій і Тетяна розповіли, як змінилося їхнє життя після реаліті. Так, молодий чоловік поліпшив роботу свого бізнесу з виробництва веломобілів, а Тетяна розповіла, що ніколи б не змогла жити в селі, адже мегаполіс — її пристрасть.

Невтішні новини розповіла найпристрасніша пара сезону — Ігор та Інна. Незважаючи на те, що на фіналі вони вирішили продовжити будувати стосунки, в реальному житті у них не було жодного побачення!

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Також на пост-шоу глядачі дізналися справжню причину того, чому Веня вирішив узяти участь у проєкті. І хоча сам чоловік у студію не приїхав і телефоном розмовляти відмовився, журналісти проєкту з’ясували, що в такий спосіб він намагався повернути свою колишню дівчину…

Зате у Максима і Маргарити все прекрасно! Пара разом. І хоча жінка з дочкою поки не переїхали до Києва, проте Максим готується до цього. До слова, на пост-шоу він подарував Маргариті ключі від своєї квартири, тим самим офіційно заявивши про свої найсерйозніші наміри.

А що ж сталося у найгармонійнішої пари реаліті — Станіслава і Олени? На жаль, молоді люди не змогли побудувати стосунки і незабаром після проєкту розійшлися. Однак, дивлячись на пару, стає зрозуміло, що у них є почуття одне до одного. Правда, і претензій теж накопичилося чимало. Хто знає, можливо, їм усе-таки вдасться домовитися і залишитися разом.

Що ж до Дениса і Тетяни, то чоловік продовжує вважати, що його обраниця не була чесною до кінця і хотіла бути з ним, тому що це зручно і комфортно. Тетяна ж не бачить нічого поганого в тому, що шукає забезпеченого чоловіка. Однак вона продовжує стверджувати, що мала до Дениса певні почуття.

А ось найромантичніша і найскромніша пара сезону — Юля і Роман — розповіли про те, що зараз живуть разом. Жінка зі своїм сином переїхала до Чернігова. Правда, в їхні справи постійно втручається колишня дружина Романа, проте пара намагається дистанціюватися і вирішувати всі питання самостійно.

А ось хто з учасників зіграє весілля просто на пост-шоу, дивіться у відео! Повірте, це буде феєрично!

Video: «Наречена для тата»-3 випуск 14: Котра з пар укладе шлюб просто на пост-шоу? Наречена для тата-3 випуск 14: як склалася доля учасників: кому вдалося зберегти стосунки, а хто все ж розлучився.

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