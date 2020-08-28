Денис Святокум: Після проєкту я переглянув своє ставлення до жінок

28 серпня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Денис Святокум відмовився продовжувати стосунки з Тетяною Гриник. Читайте в нашому матеріалі, чому чоловік не вірить у щирість своєї обраниці і якою має бути його майбутня супутниця.

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Яке було перше враження, коли ви побачили Тетяну?

Ми зустрілися на вокзалі, тому я не знав, хто ж до мене підійде. Але було дуже приємне враження. Таня — симпатична дівчина. Я бачив, що десь ми одного віку і вона мені підходить.

Коли це враження змінилося?

Насправді, у нас дуже багато спільного. І вийшло, що плюс на плюс дав мінус. У мене не було якоїсь тяги, іскри. Не спалахнули почуття. Ось як друг, як співрозмовниця Таня для мене просто ідеальна, але як жінка вона мене не приваблювала.

Стосунки будувалися на камеру. Це вам заважало?

Я не скажу, що вони мені заважали, адже в якийсь момент я навіть забув, що вони є. Але іноді я думаю, що якби їх не було, то наше спілкування було б інакшим і, можливо, й стосунки будувалися б інакше.

Зараз камер немає, ви спілкуєтеся?

Ні. Я тільки привітав Таню зі святами. І все.

Але ви не шкодуєте, що взяли участь у проєкті?

Безперечно, участь у проєкті — це досвід. Після реаліті я переглянув своє ставлення до жінок, дізнався і спробував змінити деякі свої недоліки.

Значить, проєкт вас змінив?

Я вважаю, що так. Можливо, не кардинально, бо, на мою думку, мені небагато потрібно в собі змінювати. Але якісь деталі, які можуть поліпшити стосунки в майбутньому, я думаю, що змінив у собі.

А як ви вважаєте, Тетяні потрібно багато чого в собі змінити?

Я не думаю, що Тані потрібно багато чого змінювати в собі. Наші стосунки не склалися, тому що я відчував з її боку якусь недомовленість. Була легка недовіра до її природності і відкритості.

Але ви вірите в кохання?

Так, звичайно, я вірю в кохання. Я знаю, що воно в моєму житті неодмінно буде.

Яка вона — ваша ідеальна жінка?

Це дуже складне питання, тому що насправді ми не знаємо, чого хочемо. Ми шукаємо одне, а закохуємося в абсолютно протилежне. Кохання — це те, що не можна передбачити. Це найдорожче і найцінніше.

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