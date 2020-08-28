Денис Святокум: После проекта я пересмотрел свое отношение к женщинам
28.08.2020
28 августа на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Денис Святокум отказался продолжать отношения с Татьяной Гриник. Читайте в нашем материале, почему он не верит в искренность своей избранницы и какой должна быть его будущая спутница.
Какое было первое впечатление, когда вы увидели Татьяну?
Мы встретились на вокзале, поэтому я не знал, кто же ко мне подойдет сейчас. Но было очень приятное впечатление. Таня — симпатичная девушка. Я видел, что где-то мы одного возраста и она мне подходит.
Когда это впечатление изменилось?
На самом деле, у нас очень много общего. И получилось, что плюс на плюс дал минус. У меня не было какой-то тяги, искры. Не вспыхнули чувства. Вот как друг, как собеседник Таня для меня просто идеальна, но как женщина она меня не привлекала.
Отношения строились на камеру. Это вам мешало?
Я не скажу, что камеры мне мешали, ведь даже на какой-то момент я забыл, что они есть. Но иногда я думаю, что если бы их не было, то наше общение было бы другим и, возможно, отношения строились бы иначе.
Сейчас камер нет, вы общаетесь?
Нет. Я только поздравил Таню с праздниками. И все.
Но вы не жалеете, что приняли участие в проекте?
Безусловно, участие в проекте — это опыт. После реалити я пересмотрел свое отношение к женщинам, узнал и попытался изменить некоторые свои недостатки.
Значит, проект вас изменил?
Я считаю, что да. Может быть, не кардинально, потому что я считаю, что мне немногое нужно в себе менять. Но какие-то детали, которые могут улучшить отношения в будущем, я думаю, что изменил в себе.
А как вы считаете, Татьяне нужно многое в себе изменить?
Я не думаю, что Тане нужно многое менять в себе. Наши отношения не сложились, потому что я чувствовал с ее стороны некую недосказанность. Было легкое недоверие к ее естественности и открытости.
Но вы верите в любовь?
Да, конечно, я верю в любовь. Я знаю, что она в моей жизни обязательно будет.
Какая она — ваша идеальная женщина?
Это очень сложный вопрос, потому что на самом деле мы не знаем, чего хотим. Мы ищем одно, а влюбляемся в совершенно противоположное. Любовь — это то, что нельзя предсказать. Это самое дорогое и ценное.