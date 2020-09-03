«Наречена для тата»: голлівудські пари, які познайомилися на зйомках

У суспільстві існує думка, що під прицілом телекамер не спалахують справжні почуття. Але є безліч зіркових пар, котрі доводять протилежне. Які голлівудські пари познайомилися на зйомках та створили щасливу сім’ю, дізнайтеся в нашому матеріалі.

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Курт Рассел і Голді Хоун. Ця закохана парочка разом вже 33 роки. Для Голлівуду це ціла вічність! Курт і Голді познайомилися на пробах до фільму «Перезмінка». Спочатку актор не дуже горів бажанням зніматися в новій картині. Але коли побачив чарівну й сміхотливу блондинку, відразу ж змінив своє рішення. «Він був таким відкритим, але при цьому не немагався зі мною загравати. І я подумала, який же милий цей актор!» — згадує Голді. Дивно, але всі 33 року пара не перебуває в офіційному шлюбі. Мабуть, секрет щасливого сімейного життя не в штампі у паспорті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Том Хенкс та Ріта Вілсон. Актори зустріли одне одного на зйомках телешоу «Нерозлучні друзі». Легка симпатія швидко переросла в справжні почуття, й через кілька років, в 1988 році, Том і Ріта одружилися. У подружжя двоє спільних дітей — сини Труман та Честер. 28 років минуло, а вони, як і в молодості, щасливі разом!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Пенелопа Круз і Хав’єр Бардем. Хоч ці двоє познайомилися в далекому 1992 році, але романтичні почуття між ними спалахнули набагато пізніше — у 2007 на зйомках фільму «Вікі, Крістіна, Барселона». У кінокартині актори зіграли пристрасну сімейну пару. Хто знав, що екранна любов переросте в реальну? Незабаром актори одружилися і зараз виховують двох чудових малюків – сина Леонардо й доньку Луну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт. Вілл і Джада познайомилися на зйомках телесеріалу «Принц із Беверлі-Хіллз» в 1990 році, але одружилися через цілих сім років — у 1997-му. Ця яскрава пара вже 19 років є зразком для наслідування для багатьох закоханих. Актори виховують двох дітей — сина Джейдена і доньку Віллоу. До слова, діти йдуть слідами своїх зіркових батьків і роблять великі успіхи в світі шоу-бізнесу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Джулія Робертс та Деніел Модер. Відома акторка та кінооператор зустрілися в 2000 році на зйомках фільму «Мексиканець». У пари дуже стрімко зав’язалися стосунки, і вже за два роки вони одружилися. У 2004 році Джулія народила Деніелу двійню — доньку Хезел та сина Фіннеаса. А через кілька років у пари народився ще один син — Генрі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дженна Дуанг і Ченнінг Татум. Про цю пару можна сміливо сказати: дотанцювалися! Головні герої фільму «Крок вперед» швидко перетворилися з екранної пари у справжню. У 2009 році, після трьох років стосунків, актори зіграли весілля в Малібу, а в 2013-му вперше стали батьками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Блейк Лайвлі та Райян Рейнольдс. Ще одна пара, чий екранний роман став реальним, це Блейк Лайвлі та Райян Рейнольдс. Долі акторів перетнулися на знімальному майданчику фільму «Зелений ліхтар». Закінчивши невдалі романи, Блейк та Райян вирішили сходити на подвійне побачення. Через 11 місяців актори зіграли пишне весілля. А в грудні 2014 року у подружжя народився первісток — донька Джеймс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Наталі Портман та Бенджамін Мільпьє. Популярна голлівудська акторка й танцюрист нью-йоркського балету познайомилися в 2010-му році, під час зйомок відомої кінокартини «Чорний лебідь». Багато недоброзичливців говорили про недовговічність цього зіркового союзу, але помилилися. Через рік актори одружилися, незабаром у них народився син Алеф. Актори люблять одне одного та щасливі в шлюбі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ештон Катчер та Міла Куніс. Актори познайомилися на зйомках серіалу «Шоу 70-х», але почали свої стосунки тільки після розлучення Ештона з актрисою Демі Мур у 2013 році. Зараз закохані заручені та ростять маленьку доньку. Фанати зіркової пари з завмиранням серця чекають весілля Ештона й Міли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Як бачите, ані публічність, ані телекамери не можуть стати на шляху кохання та народження справжніх почуттів! Ці відомі голлівудські пари — чудове тому підтвердження.

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