«Наречена для тата»-3 выпуск 14: Которая из пар заключит брак прямо на пост-шоу?

Сегодня, 4 сентября, в эфире телеканала СТБ вышло пост-шоу романтического реалити «Наречена для тата»-3. Зрители узнали, как сложилась судьба участников: кому удалось сохранить отношения, а кто все же расстался. Также на пост-шоу одна из пар официально заключила брак. Подробнее читайте в материале.

Сегодня в эфир телеканала СТБ вышло пост-шоу романтического реалити «Наречена для тата»-3. И нам есть что вам рассказать. Так, к большому удивлению всех зрителей, выяснилось, что Артем и Карина не смогли сохранить свои отношения. Как признался молодой человек, после проекта он понял, что Карина — не его женщина. К тому же на пост-шоу он пришел вместе со своей новой девушкой…

В свою очередь Алексей и Татьяна рассказали, как изменилась их жизнь после реалити. Так, молодой человек улучшил работу своего бизнеса по производству веломобилей, а Татьяна рассказала, что никогда бы не смогла жить в селе, ведь мегаполис — ее страсть.

Неутешительные новости рассказала самая страстная пара сезона — Игорь и Инна. Несмотря на то, что на финале они решили продолжить строить отношения, в реальной жизни у них не было ни единого свидания!

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Также на пост-шоу зрители узнали истинную причину того, почему Веня решил принять участие в проекте. И хотя сам мужчина в студию не приехал и по телефону разговаривать отказался, журналисты проекта выяснили, что таким образом Веня пытался вернуть свою бывшую девушку…

Зато у Максима и Маргариты все прекрасно! Пара вместе. И хотя женщина с дочерью пока не переехали в Киев, тем не менее Максим готовится к этому. К слову, на пост-шоу он подарил Маргарите ключи от своей квартиры, тем самым официально заявив о своих самых серьезных намерениях.

А что же произошло у самой гармоничной пары реалити — Станислава и Алены? К сожалению, молодые люди не смогли построить отношения и вскоре после проекта расстались. Однако, глядя на пару, становится понятно, что у них есть чувства друг к другу. Правда, и претензий тоже накопилось немало. Кто знает, возможно, им все же удастся договориться и остаться вместе.

Что касается Дениса и Татьяны, то молодой человек остался верен своему мнению о том, что его избранница не была честна до конца и хотела быть с ним, потому что это удобно и комфортно. Татьяна же не видит ничего плохого в том, что ищет обеспеченного мужчину. Однако она продолжает утверждать, что испытывала к Денису определенные чувства.

А вот самая романтичная и скромная пара сезона — Юля и Роман — рассказали о том, что сейчас живут вместе. Женщина со своим сыном переехала в Чернигов. Правда, в их семью постоянно вмешивается бывшая жена Романа, однако пара старается дистанцироваться и решить все вопросы самостоятельно.

А вот кто из участников сыграет свадьбу прямо на пост-шоу, смотрите в видео! Поверьте, это будет феерично!

Video: «Наречена для тата»-3 выпуск 14: Которая из пар заключит брак прямо на пост-шоу? Наречена для тата-3 выпуск 14: как сложилась судьба участников: кому удалось сохранить отношения, а кто все же расстался.

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