«Наречена для тата»-3: Еще одна пара проекта скоро сыграет свадьбу!

Участники третьего сезона романтического реалити «Наречена для тата» Роман Шульга и Юлия Гиря скоро поженятся. Подробности читайте в материале.

Еще одна пара на проекте «Наречена для тата»-3 скоро станет семьей. Юлия Гиря и Роман Шульга сообщили о том, что в скором времени сыграют свадьбу.

Невеста призналась, что после проекта они с сыном переехали в Чернигов. За все время отношений Роман каждый день ее приятно удивляет:

«Рома — прекрасный мужчина, и я не перестаю удивляться тому, насколько он крутой папа! Он относится к моему сыну точно так же, как и к своему. Мальчишки подружились, и сейчас у нас прекрасная семья. Я очень счастлива!»

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Также Юлия рассказала немного о том, когда же они с Романом официально оформят свои отношения:

«С Романом мы уже вместе больше года. Но как такового предложения руки и сердца не было. Мы просто оба решили, что хотим создать семью. Поэтому, скорее всего, весной сыграем свадьбу», — призналась Юлия.

Напомним, Юлия Гиря и Роман Шульга познакомились на проекте «Наречена для тата»-3. С самого начала между ними возникла симпатия, однако женщине не удалось сразу наладить контакт с сыном своего избранника — Никитой. Но все сложности, которые возникли на первоначальном этапе в общении с ним, давно преодолены.

STB.UA от всей души поздравляет пару и желает безграничного счастья, благополучия и любви.

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