Сегодня на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся третий финал. Роман Шульга и Юлия Гиря сделали свой выбор. Их отношения были сложными: Юле пришлось смириться с негативом Никиты в свой адрес и постоянным присутствием бывшей жены Романа. А мужчина в свою очередь терпеливо ждал, когда же Юля познакомит его со своим сыном. Однако в финале Юлия и Роман сказала друг другу «Да». Предлагаем еще раз окунуться в романтику и вспомнить, как развивались отношения этой пары.

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Знакомство пары было многообещающим: молодые люди понравились друг другу. Однако Юле в первый день пришлось познакомиться и с бывшей женой Романа, которая, как позже выяснилось, и заполнила анкету на сайте, так как хочет найти невесту для своего бывшего мужа. С первых секунд Юля поняла, что эта женщина будет присутствовать в семье постоянно.

Тем не менее симпатия пары была очень сильной с первых минут. И Роман решил устроить для Юлии необычное свидание — отдых в спа и джакузи. И это в самом начале отношений! Такая наглость сильно расстроила Юлю.

Чтобы реабилитироваться, Роман позвал свою спутницу покататься на лошадях, а после устроил пикник на лавандовом поле. Именно там и произошел первый поцелуй пары. А вот первое «Люблю» мужчина произнес на очередном свидании в автобусе-ресторане. После этого Юля призналась, что именно сейчас она по-настоящему счастлива.

Однако у Юлии никак не получалось наладить контакт с сыном Романа — Никитой. Парень очень настороженно относился к ней, и не взирая на всю ее открытость и благожелательность, не спешил подпускать к себе. Более того, он всячески пытался уколоть Юлю и постоянно сравнивал со своей мамой.

Но несмотря на все сложности и нерешенные вопросы, на финале пара все же осталась вместе. Юля познакомила Рому со своим сыном, а Никита признался, что она — именно та женщина, которая подходит в качестве жены для его отца.

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