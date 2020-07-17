Сьогодні на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся третій фінал. Роман Шульга та Юлія Гиря зробили свій вибір. Їхні стосунки були складними: Юлі довелося змиритися з негативом Микити на свою адресу і постійною присутністю колишньої дружини Романа. А чоловік у свою чергу терпляче чекав, коли ж Юля познайомить його зі своїм сином. Однак у фіналі Юлія і Роман сказали одне одному «Так». Пропонуємо ще раз поринути в романтику і згадати, як розвивалися стосунки цієї пари.

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Знайомство пари було багатообіцяючим: молоді люди сподобались одне одному. Однак Юлі в перший день довелося познайомитися і з колишньою дружиною Романа, котра, як пізніше з’ясувалося, і заповнила анкету на сайті, оскільки хоче знайти наречену для свого колишнього чоловіка. З перших секунд Юля зрозуміла, що ця жінка буде присутня в родині постійно.

Проте симпатія пари була дуже сильною з перших хвилин. І Роман вирішив влаштувати для Юлії незвичайне побачення — відпочинок у спа та джакузі. І це на самому початку стосунків! Таке нахабство дуже засмутило Юлю.

Щоб реабілітуватися, Роман покликав свою супутницю покататися на конях, а відтак влаштував пікнік на лавандовому полі. Саме там і стався перший поцілунок між парою. А ось перше «Кохаю» чоловік вимовив на черговому побаченні в автобусі-ресторані. Після цього Юля зізналася, що саме зараз вона по-справжньому щаслива.

Однак у Юлії ніяк не виходило налагодити контакт із сином Романа — Микитою. Хлопець дуже насторожено ставився до неї і, незважаючи на всю її відкритість і доброзичливість, не поспішав підпускати до себе. Ба більше, всіляко намагався її вколоти і постійно порівнював зі своєю мамою.

Та попри всі складнощі і невирішені питання, на фіналі пара все ж залишилася разом. Юля познайомила Рому зі своїм сином, а Микита зізнався, що вона — саме та жінка, яка може стати гідною дружиною для його батька.

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