Сегодня на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся второй финал. Игорь Бубнов и Инна Волошко сделали свой выбор. Их отношения были похожи на качели и, судя по всему, молодым людям это нравилось, ведь на финале они сказали друг другу «Да». После такого неожиданного финала предлагаем еще раз вспомнить, как развивались отношения этой пары.

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Знакомство пары было многообещающим: молодые люди понравились друг другу. Однако с первой секунды Игорь дал понять Инне, что его не устраивает ее физическая форма. Он сразу же сказал, что хочет отправить ее в спортзал. Поэтому после знакомства отвез девушку в казарму.

Спорт занимает очень значительное место в жизни Игоря, и бои на ринге — его часть. Как призналась Инна, ей неприятно было смотреть на такие драки. К тому же у Игоря очень много фанаток, которые не дают ему прохода.

Игорь всегда обращал внимание на красивых женщин. Он не видит в этом ничего плохого. Однако сама Инна считает, что ее мужчина так вести себя не должен. Именно поэтому между парой постоянно возникали ссоры.

Но у Игоря огромный плюс: он с первой секунды был просто в восторге от сына Инны — 2-летнего Платона. Такая любовь к детям не может не подкупать. Правда, у них кардинально разные взгляды на воспитание. И это еще одна проблема, ведь Игорь — жесткий и может даже поднять руку на ребенка. А Инна категорически против насилия над детьми.

Но несмотря на это и все ссоры, пара приняла решение продолжить отношения после проекта.

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