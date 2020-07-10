Сьогодні на проекті «Наречена для тата»-3 відбувся другий фінал. Ігор Бубнов та Інна Волошко зробили свій вибір. Їхні стосунки були схожі на гойдалки і, судячи з усього, молодим людям це подобалося, адже у фіналі вони сказали одне одному «Так». Після такого несподіваного фіналу пропонуємо ще раз згадати, як розвивалися стосунки цієї пари.

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Знайомство пари було багатообіцяючим: молоді люди відразу ж сподобалися одне одному. Однак із першої секунди Ігор дав зрозуміти Інні, що його не влаштовує її фізична форма. Чоловік одразу ж сказав, що хоче відправити її в спортзал. Тому після знайомства відвіз дівчину в казарму.

Спорт посідає дуже значуще місце в житті Ігоря, і бої на рингу — його частина. Як зізналася Інна, їй неприємно було дивитися на такі бійки. До того ж в Ігоря дуже багато фанаток, які не дають йому проходу.

Ігор завжди звертав увагу на вродливих жінок. Він не вбачає в цьому нічого поганого. Однак сама Інна вважає, що її чоловік так поводитися не повинен. Саме тому між парою постійно виникали сварки.

Зате в Ігоря був величезний плюс: він з першої секунди був просто в захваті від сина Інни — 2-річного Платона. Така любов до дітей не може не підкуповувати. Щоправда, у них кардинально різні погляди на виховання. І це ще одна проблема, адже Ігор — жорсткий і може навіть підняти руку на дитину. А Інна категорично проти насильства над дітьми.

Проте, незважаючи на це і всі сварки, пара вирішила продовжити стосунки після проєкту.

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