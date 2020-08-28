Татьяна Гузева: Я готова к новым отношениям

28 августа в романтическом реалити «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Татьяна Гузева, несмотря на то, что Алексей Ганшин хотел продолжить с ней отношения, отказала ему и предложила только дружбу. О том, почему не сложились отношения и что было самым сложным во время съемок в реалити, читайте в нашем материале.

Каким было ваше первое впечатление об Алексее?

Меня испугало то место, в которое мы ехали. Но я никогда не сужу о чем-то или ком-то по первому впечатлению, поэтому я себя настраивала только на положительный исход.

Но потом это впечатление изменилось?

Нет, я поняла, что первое впечатление меня не обмануло и Леша — не мой человек.

То есть вы это поняли сразу?

Да, практически с первой секунды я поняла, что мы можем быть только друзьями.

Тогда почему вы не ушли сразу с проекта?

Я никогда не принимаю так решения. Мне нужно время. А если бы я ошиблась? Я никогда бы себе этого не простила. И потом, когда я познакомилась с детьми, особенно с малышкой, — это была любовь с первого взгляда. Мне хотелось подарить им счастье. К тому же я очень хотела понять, почему Леша для себя выбрал именно такую жизнь. Все мы разные, и я за то, чтобы открывать что-то новое. Кто знает, вдруг я бы изменила свое решение.

Мешали ли вам камеры?

Нет, я не замечала камер. Единственное, что было сложным, — это график.

А вы хотели бы что-то изменить в проекте?

Да, я бы хотела изменить первый день. Потому что когда мы приехали, я расстроилась и начала плакать. Мне казалось, что все ужасно. Но как бы там ни было, в каких бы люди ни жили условиях — в замке или палатке — так фыркать, как я тогда, нельзя. Люди меня ждали. Дети испекли торт. Так что вот этот момент я бы хотела поменять.

Проект вас изменил?

Да, однозначно. Я стала больше ценить людей, которые рядом со мной. Я стала намного сентиментальнее. Я поняла, чего точно не хочу. Это был для меня своеобразный пинок. Благодаря проекту я поняла, что жизнь — быстротечна и у нас нет времени спать на диване и ждать, когда принц сам прискачет на белом коне.

Какие планы на будущее?

Пока что я занимаюсь воспитанием сына. И еще я хочу развиваться в профессиональном плане. К тому же недавно я начала работать с детками — и это очень заряжает. Меня вдохновляет моя работа.

Вера в любовь осталась?

Я верю в любовь. Мне кажется, она везде. Я думаю, женщина слукавит, если скажет, что ей не нужна любовь и она не хочет кому-то понравиться.

Сейчас вы готовы к новым отношениям?

Да, однозначно!

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