Тетяна Гузева: Я готова до нових стосунків

28 серпня в романтичному реаліті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Тетяна Гузева, попри те, що Олексій Ганшин хотів продовжити з нею стосунки, відмовила йому і запропонувала тільки дружбу. Про те, чому не склалися стосунки і що було найскладнішим під час зйомок у реаліті, читайте в нашому матеріалі.

Яким було ваше перше враження про Олексія?

Мене злякало те місце, у яке ми їхали. Але я ніколи не суджу про щось або когось за першим враженням, тому я себе налаштовувала тільки на позитивний результат.

Але потім це враження змінилося?

Ні, я зрозуміла, що перше враження мене не підвело і Льоша — не мій чоловік.

Тобто ви це зрозуміли відразу?

Так, практично з першої секунди я зрозуміла, що ми можемо бути тільки друзями.

То чому ви не пішли відразу з проєкту?

Я ніколи не ухвалюю так рішення. Мені потрібен час. А якби я помилилася? Я ніколи б собі цього не пробачила. І потім, коли я познайомилася з дітьми, особливо з донечкою, — це була любов з першого погляду. Мені хотілося подарувати їм щастя. До того ж я дуже хотіла зрозуміти, чому Льоша обрав для себе саме таке життя. Всі ми різні, і я за те, щоб відкривати щось нове. Хто знає, раптом я би змінила своє рішення.

Чи заважали вам камери?

Ні, я не помічала камер. Єдине, що було складно, — це графік.

А ви хотіли б щось змінити в проєкті?

Так, я би хотіла змінити перший день. Тому що коли ми приїхали, я засмутилася і почала плакати. Мені здавалося, що все жахливо. Але хай там як, хоч би в яких люди жили умовах — у палаці або в наметі — так фиркати, як я тоді, не можна. Люди мене чекали, діти спекли торт. Так що ось цей момент я б хотіла змінити.

Проєкт вас змінив?

Так, однозначно. Я стала більше цінувати людей, які поруч зі мною. Я стала сентиментальнішою. Я зрозуміла, чого точно не хочу. Це був для мене своєрідний стусан. Завдяки проєкту я зрозуміла, що життя — швидкоплинне і в нас немає часу спати на дивані і чекати, коли принц сам прискаче на білому коні.

Які плани на майбутнє?

Поки що я займаюся вихованням сина. І ще я хочу розвиватися в професійному плані. До того ж нещодавно я почала працювати з дітьми. І це дуже заряджає. Мене надихає моя робота.

Віра в кохання залишилася?

Я вірю в кохання. Мені здається, воно всюди. Я думаю, жінка злукавить, якщо скаже, що їй не потрібна любов і вона не хоче комусь сподобатися.

Зараз ви готові до нових стосунків?

Так, однозначно!

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