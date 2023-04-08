Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 9 выпуск часть 2 от 08 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 08.04.2023 | Професіонали-4

Во втором выпуске Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 9 участников ждет задание повышенной сложности, или, как еще говорят, – со звездочкой. Под коробками-загадками кулинары найдут не продукты и не карточки с заданиями, а фотографии судей. В этом конкурсе их заданием будет приготовить индивидуальные блюда по вкусам каждого из судей. Для этого нужно хорошо понимать, что понравится тому или иному человеку.

Задание второго испытания 9 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 2023 окажется намного сложнее, чем может показаться. Оказывается, участники не так уж хорошо знают вкусы судей, и кто-то очень сильно промахнется. Кто не попадет во вкусы судей? Узнайте в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 9 от 08.04.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 9 выпуск от 08.04.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 9 выпуск часть 3 от 08.04.2023