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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 9 выпуск часть 2 от 08 апреля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 9 выпуск часть 2 от 08.04.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 9 - эфир от 08 апреля 2023 на сайте СТБ
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Во втором выпуске Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 9 участников ждет задание повышенной сложности, или, как еще говорят, – со звездочкой. Под коробками-загадками кулинары найдут не продукты и не карточки с заданиями, а фотографии судей. В этом конкурсе их заданием будет приготовить индивидуальные блюда по вкусам каждого из судей. Для этого нужно хорошо понимать, что понравится тому или иному человеку.

Задание второго испытания 9 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 2023 окажется намного сложнее, чем может показаться. Оказывается, участники не так уж хорошо знают вкусы судей, и кто-то очень сильно промахнется. Кто не попадет во вкусы судей? Узнайте в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 9 от 08.04.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 9 выпуск от 08.04.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 9 выпуск часть 3 от 08.04.2023

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