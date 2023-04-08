Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 9 выпуск от 08 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 08.04.2023 | Професіонали-4

На проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 9 выпуск осталось четырнадцать участников. Они уже все показали себя сильными поварами, поэтому теперь конкурсы станут еще сложнее!

В первом испытании 9 выпуске Мастер Шеф Профессионалы кулинары будут принимать гостей. Они будут кормить владельцев ресторанного бизнеса, который пострадал от войны. Кому-то пришлось покинуть родной город из-за оккупации, а чье-то заведение разрушили российские снаряды.

Второй конкрус покажет, насколько хорошо участники успели изучить судей. Ведь на этот раз им нужно будет приготовить персональные блюда для Эктора Хименес-Браво, Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского с учетом их вкусов. Кто не очень хорошо знает судей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 9 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск от 01.04.2023