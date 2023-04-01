Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск от 01 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск от 01.04.2023 на СТБ! Участники прошли уже долгий путь, и некоторые уже успели сработаться. Но на этот раз им не удастся работать с теми, с кем они уже привыкли. В первом испытании участники разделятся на команды с помощью жеребьевки, а второй конкурс будет индивидуальным.

В первом испытании участникам нужно показать, насколько хорошо они работают в команде. А также на плечи капитанов ляжет бремя оценивания коллег. Смогут ли они быть беспристрастными? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 2023.

Второе испытание с первого взгляда покажется легким. Каждому участнику нужно будет продегустировать блюдо и угадать все ингредиенты. Те, кто справятся с этой задачей, сразу же отправятся на балкон. Остальных участников ждет задание со звездочкой. Какое? Узнайте в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск от 25.03.2023

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