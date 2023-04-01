Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск від 01 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 01.04.2023 | Професіонали-4

Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск від 01.04.2023 на СТБ! Учасники пройшли вже довгий шлях, і дехто вже встигли спрацюватись. Але цього разу їм не вдасться працювати з тими, з ким вони вже звикли. У першому випробуванні учасники поділяться на команди з допомогою жеребкування, а другий конкурс буде індивідуальним.

У першому випробуванні учасникам потрібно показати, наскільки добре вони працюють у команді. А також на плечі капітанів ляже тягар оцінювання колег. Чи зможуть вони бути неупередженими? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 2023.

Друге випробування спочатку здасться легким. Кожному учаснику потрібно буде продегустувати страву та вгадати всі інгредієнти. Ті, хто впорається з цим завданням, одразу вирушать на балкон. На інших учасників чекає завдання із зірочкою. Яке? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 7 випуск від 25.03.2023