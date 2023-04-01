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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск частина 3 від 01 квітня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск частина 3 від 01.04.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 8 - ефір від 01 квітня 2023 на сайті СТБ
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Выпуск 8 | 01.04.2023 | Професіонали-4

Дивіться битву чорних на проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 8! Цей конкурс буде творчим. Учасникам потрібно буде проявити себе як кулінарами, так і художниками.

В Україні творчість продовжує процвітати всупереч війні. У 8 випуску Мастер Шеф Професіонали від 01.04.2023 учасники виявлять під баранчиками маленькі моделі байрактарів. А під ними ще не заповнене місце для ландшафту. Кулинарам потрібно буде приготувати поля та дороги, над якими можуть пролітати байрактари. Для когось це стане можливістю зобразити рідну херсонську землю, а для когось – надію. Дізнайтеся зараз, хто покине проєкт цього тижня! Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 8 випуск від 01.04.2023

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