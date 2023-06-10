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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск частина 3 від 10 червня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск частина 3 від 10.06.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 17 - ефір від 10 червня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 17 | 10.06.2023 | Професіонали-4

Дивіться в Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск битву чорних, яка визначить, хто з учасників покине проєкт за крок до фіналу. Від кого в останній момент відвернувся успіх? Дізнайтеся зараз.

Традиційно в 17 випуску Мастер Шеф Професіонали остання битва чорних – це робота над помилками минулого. Учасники знову готуватимуть ті страви, які колись загнали їх у чорні фартухи. Вони мають показати, що засвоїли урок і навчилися чогось нового, адже тільки в тому випадкуєвони варті перемоги на проекті. Робота над помилками допоможе подолати страх перед класикою і нарешті потоваришувати з гречкою. Хто залишить проєкт за крок до фіналу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск від 10.06.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 17 випуск від 10.06.2023

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