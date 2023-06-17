Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Дивіться фінал Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск! Найцікавіша частина – це вердикти. Справжній шеф має вміти не лише приготувати смачну страву, а й вигідно її презентувати. Кожен фіналіст розповість про свою концепцію, а хтось навіть влаштує невеликий entrertaiment для суддів.

У фіналі Мастер Шеф Професіонали 4 учасники показали себе з найкращого боку. Трендові цукерки зі смаком борщу, шашлик з оригінальною подачею на ялинових гілках, мисливський сет страв – фіналісти знайшли чим здивувати суворих суддів! Хто ризикне подати куряче стегно на фіналі, хоча зазвичай учасники використовують найкращі та найдорожчі продукти? І чи судді оцінили цей ризик? Дізнайтеся просто зараз, чиї страви отримали найвищі оцінки! Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 18 випуск від 17.06.2023