Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали-4 випуск 18 - ефір від 2023 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 18. Частина 1 від 17.06.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 18. Частина 2 від 17.06.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 17. Частина 1 від 10.06.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 17. Частина 2 від 10.06.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 17. Частина 3 від 10.06.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 16. Частина 1 від 03.06.2023
МастерШеф Професіонали-4 Випуск 18 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 18. Частина 3 від 17.06.2023
Випуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Дивіться фінал Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск! Найцікавіша частина – це вердикти. Справжній шеф має вміти не лише приготувати смачну страву, а й вигідно її презентувати. Кожен фіналіст розповість про свою концепцію, а хтось навіть влаштує невеликий entrertaiment для суддів.

У фіналі Мастер Шеф Професіонали 4 учасники показали себе з найкращого боку. Трендові цукерки зі смаком борщу, шашлик з оригінальною подачею на ялинових гілках, мисливський сет страв – фіналісти знайшли чим здивувати суворих суддів! Хто ризикне подати куряче стегно на фіналі, хоча зазвичай учасники використовують найкращі та найдорожчі продукти? І чи судді оцінили цей ризик? Дізнайтеся просто зараз, чиї страви отримали найвищі оцінки! Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 18 випуск від 17.06.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати