Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Фінал Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск – це остання перевірка знань учасників. Протягом усього сезону вони розвивалися та навчалися нового, тому у фінальному конкурсі вони покажуть, яких успіхів досягли. Під коробками-загадками на кожного учасника чекає індивідуальний набір продуктів. Учасники добре знають ці набори, адже вони використовували ці продукти під час кастингу. Найскладніше у фіналі Мастер Шеф Професіонал у 4 сезон – це створити нові смаки з такого самого набору продуктів, який ти вже колись використовував. Головна небезпека – повторити себе і не здивувати суддів. Навіть якщо їм сподобалася страва на кастингу, вдруге таке саме вони вже не приймуть. Кому не вдасться стрибнути вище голови? Покаже фінал Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 18 випуск від 17.06.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 18 частина 2 від 17.06.2023