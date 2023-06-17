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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали-4 випуск 18 - ефір від 2023 на сайті СТБ
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Випуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Фінал Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск – це остання перевірка знань учасників. Протягом усього сезону вони розвивалися та навчалися нового, тому у фінальному конкурсі вони покажуть, яких успіхів досягли. Під коробками-загадками на кожного учасника чекає індивідуальний набір продуктів. Учасники добре знають ці набори, адже вони використовували ці продукти під час кастингу. Найскладніше у фіналі Мастер Шеф Професіонал у 4 сезон – це створити нові смаки з такого самого набору продуктів, який ти вже колись використовував. Головна небезпека – повторити себе і не здивувати суддів. Навіть якщо їм сподобалася страва на кастингу, вдруге таке саме вони вже не приймуть. Кому не вдасться стрибнути вище голови? Покаже фінал Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 18 випуск від 17.06.2023

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