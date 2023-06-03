Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск частина 1 від 03 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 03.06.2023 | Професіонали-4

Назад до школи! Таке відчуття буде в учасників у першому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск. Адже у цьому конкурсі вони проходитимуть тести на знання кулінарії. У кожному раунді учасникам потрібно буде перерахувати якнайбільше правильних назв процесів, страв та продуктів. Переможець раунду визначить, які продукти отримають учасники. Від цього залежить, з чого їм згодом доведеться готувати.

Здобути продукти своїми знаннями у 16 випуску Мастер Шеф Професіонали 4 сезон – це лише перший етап конкурсу. Після цього кулінари, як завжди, повинні будуть приготувати страви ресторанного рівня, навіть якщо їм дістануться невдалі поєднання продуктів. Кому це вдасться? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03.06.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 16 випуск від 03.06.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 16 частина 2 від 03.06.2023