Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск частина 1 від 10 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 17 | 10.06.2023 | Професіонали-4

Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 17 на СТБ! Перше випробування поставить на кін не лише білі фартухи учасників, а й кулінарну репутацію України. Кулінари поділяться на дві команди. Учасники кожної команди підготують меню із шести страв з українсько-турецьким та українсько-естонським колоритом. Сьогодні в гостях в учасників Мастер Шеф Професіонали 2023 будуть посли Естонії та Туреччини. Обидві країни допомагають Україні в боротьбі проти агресора, тож учасникам потрібно гідно показати таланти українських кухарів та пригостити високопоставлених гостей ідеальними стравами. Чи сподобається послам вечеря від учасників Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск? Дізнайтеся просто зараз!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 17 випуск від 10.06.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 17 частина 2 від 10.06.2023