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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17 червня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали-4 випуск 18 - ефір від 2023 на сайті СТБ
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Фінал Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск – це феєрична подія, на яку чекають не лише учасники, а й їхні рідні. На фінал приїхали близькі кулінарів та учасники двадцятки. Хто за кого вболівав весь сезон? Учасники, що вибули, поділяться своїми думками.

Фіналісти старанно готувалися до цього знаменного дня. Вони підготували оригінальний посуд для подачі, кожен продумав концепцію свого сета страв. Такого ви ще не бачили! Подача з квітами, мохом та гілками дерев, шашлик на ялинових гілках, крем-брюле з молозива та інші незвичайні страви подаватимуть учасники на фіналі Мастер Шеф. Професіонали 4.

У кого будуть помилки під час приготування? Хто ризикне додати шоколад у несолодкий соус? Не пропустіть все найцікавіше! Дивіться фінал Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск на СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 18 випуск від 17.06.2023

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