Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск частина 2 від 10 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 17 | 10.06.2023 | Професіонали-4

Друге випробування Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск буде для учасників останнім шансом проявити себе в індивідуальному конкурсі. Багато залежатиме від кулінара, який переможе у попередньому конкурсі, адже саме цей учасник обиратиме страви та обмеження для колег.

У другому конкурсі 17 випуску Мастер Шеф Професіонали учасники отримають завдання приготувати страви без використання алергенів. Кожному кулінару попадеться щось своє – горіхи, глютен, соя, яйця та інші поширені та не дуже алергени. Але як приготувати торт з білків та горіхів, якщо ні те, ні друге не можна використовувати? Що робити, якщо в людини алергія на сіль? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск, як учасники готували в обхід алергенів.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 17 випуск від 10.06.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 17 частина 3 від 10.06.2023