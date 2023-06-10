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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск частина 2 від 10 червня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск частина 2 від 10.06.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 17 - ефір від 10 червня 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 17. Частина 1 від 10.06.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск частина 2 від 10 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск частина 2 від 10 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 16. Частина 2 від 03.06.2023

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Випуск 17 | 10.06.2023 | Професіонали-4

Друге випробування Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск буде для учасників останнім шансом проявити себе в індивідуальному конкурсі. Багато залежатиме від кулінара, який переможе у попередньому конкурсі, адже саме цей учасник обиратиме страви та обмеження для колег.

У другому конкурсі 17 випуску Мастер Шеф Професіонали учасники отримають завдання приготувати страви без використання алергенів. Кожному кулінару попадеться щось своє – горіхи, глютен, соя, яйця та інші поширені та не дуже алергени. Але як приготувати торт з білків та горіхів, якщо ні те, ні друге не можна використовувати? Що робити, якщо в людини алергія на сіль? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск, як учасники готували в обхід алергенів.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 17 випуск від 10.06.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 17 частина 3 від 10.06.2023

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