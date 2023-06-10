Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск від 10 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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У проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск учасники вже налаштувалися на фінал, що наближається. Розслаблятися не можна, адже будь-яка помилка може коштувати перемоги. Хто вилетить, так і не дійшовши до фінальних випробувань? Дізнайтеся просто зараз!

З кожним випуском судді розпалюють пристрасті, нагадуючи, що від результатів конкурсів залежить доля учасників. Але цього разу ставки ще вищі, адже в 17 випуску Мастер Шеф Професіонали кулінари годуватимуть послів Естонії та Туреччини. Настільки високопоставлених гостей учасники на цій кухні ще не годували!

У другому випробуванні учасники продемонстрували, наскільки добре вони вміють підлаштовуватися під особливості гостей. Кожен учасник отримає по три картки з назвами алергенів, які не можна буде використовувати при приготуванні страв. Готувати з обмеженнями завжди непросто, але в цьому конкурсі приготування деяких страв виявиться практично нереальним завданням! Хто з учасників навіть не зможе видати свою страву суддям? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 17 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 16 выпуск от 03.06.2023

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