Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
МастерШеф
Дивіться також
Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 16. Частина 1 від 03.06.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 16. Частина 2 від 03.06.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 16. Частина 3 від 03.06.2023
МастерШеф Випуск 16 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 16 від 03.06.2023
Випуск 16 | 03.06.2023 | Професіонали-4

Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03.06.2023 на СТБ! У цьому випуску учасники готуватимуть італійські страви з українським колоритом, писатимуть кулінарні диктанти та навіть перевірять зір!

У першому випробуванні 16 випуску Мастер Шеф Професіонали учасники знову відчують себе школярами, які сіли за парту та пишуть диктант. Вони пройдуть сім раундів, які наочно покажуть їхні знання в кулінарії. Хто краще розуміється на обробці яловичих туш? Хто знає більше страв та процесів? Дізнайтеся просто зараз!

У другому випробуванні учасники матимуть унікальну можливість відвідати майстер-клас іменитого італійського шефа Марка Черветті. Чи зможуть вони повторити авторські страви метра? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03.06.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27.05.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати