Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 03.06.2023 | Професіонали-4

Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03.06.2023 на СТБ! У цьому випуску учасники готуватимуть італійські страви з українським колоритом, писатимуть кулінарні диктанти та навіть перевірять зір!

У першому випробуванні 16 випуску Мастер Шеф Професіонали учасники знову відчують себе школярами, які сіли за парту та пишуть диктант. Вони пройдуть сім раундів, які наочно покажуть їхні знання в кулінарії. Хто краще розуміється на обробці яловичих туш? Хто знає більше страв та процесів? Дізнайтеся просто зараз!

У другому випробуванні учасники матимуть унікальну можливість відвідати майстер-клас іменитого італійського шефа Марка Черветті. Чи зможуть вони повторити авторські страви метра? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03.06.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27.05.2023