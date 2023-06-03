Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск от 03 июня 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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Выпуск 16 | 03.06.2023 | Професіонали-4

Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск от 03.06.2023 на СТБ! В этом выпуске участники будут готовить итальянские блюда с украинским колоритом, писать кулинарные диктанты и даже проверят зрение!

В первом испытании 16 выпуска Мастер Шеф Профессионалы участники снова почувствуют себя школьниками, которые сели за парту и пишут диктант. Они пройдут семь раундов, которые наглядно покажут их знания в кулинарии. Кто лучше разбирается в разделке говяжьих туш? Кто знает больше блюд и процессов? Узнайте прямо сейчас!

Во втором испытании участники получат уникальную возможность посетить мастер-класс именитого итальянского шефа Марко Черветти. Смогут ли они повторить авторские блюда мэтра? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск от 03.06.2023.

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