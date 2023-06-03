Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск часть 3 от 03 июня 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 03.06.2023 | Професіонали-4

Смотрите битву черных Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск на СТБ! На кухне кандидатов на вылет ждет неожиданный предмет – табличка для проверки зрения. В этом конкурсе участники не только будут бороться за место в проекте, но и узнают, у кого из них испортилось зрение.

Стандартная проверка с буквами и указками на кухне Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон – это и есть условия конкурса. Участникам нужно будет приготовить блюда, используя продукты, чьи названия начинаются на те буквы, которые они не смогли разгадать. Это может быть либо основное блюдо, либо десерт. Им придется хорошенько подумать, чтобы вернуть свои белые фартуки! Кто отправится домой? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 16 выпуск от 03.06.2023