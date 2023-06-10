Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск часть 3 от 10 июня 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 17 | 10.06.2023 | Професіонали-4

Смотрите в Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск битву черных, которая определит, кто из участников покинет проект за шаг до финала. От кого в последний момент отвернулась удача? Узнайте прямо сейчас.

Традиционно в 17 выпуске Мастер Шеф Профессионалы последняя битва черных – это работа над ошибками прошлого. Участники снова будут готовить те блюда, которые когда-то загнали их в черные фартуки. Они должны показать, что усвоили урок и научились чему-то новому, ведь только в таком случае они достойны победы на проекте. Работа над ошибками поможет преодолеть страх перед классикой и наконец-то подружиться с гречкой. Кто покинет проект за шаг до финала? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск от 10.06.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 17 выпуск от 10.06.2023