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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск часть 3 от 10 июня 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск часть 3 от 10.06.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 17 - эфир от 10 июня 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 16. Часть 3 от 03.06.2023

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Смотрите в Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск битву черных, которая определит, кто из участников покинет проект за шаг до финала. От кого в последний момент отвернулась удача? Узнайте прямо сейчас.

Традиционно в 17 выпуске Мастер Шеф Профессионалы последняя битва черных – это работа над ошибками прошлого. Участники снова будут готовить те блюда, которые когда-то загнали их в черные фартуки. Они должны показать, что усвоили урок и научились чему-то новому, ведь только в таком случае они достойны победы на проекте. Работа над ошибками поможет преодолеть страх перед классикой и наконец-то подружиться с гречкой. Кто покинет проект за шаг до финала? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск от 10.06.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 17 выпуск от 10.06.2023

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