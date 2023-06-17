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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск от 17 июня 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск от 17.06.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 18 - эфир от 2023 на сайте СТБ
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Выпуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Смотрите финал Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск! Самая интересная часть – это вердикты. Настоящий шеф должен уметь не только приготовить вкусное блюдо, но и выгодно его презентовать. Каждый финалист расскажет о своей концепции, а кто-то даже устроит небольшой entrertaiment для судей.

В финале Мастер Шеф Профессионалы 4 участники показали себя с самой лучшей стороны. Трендовые конфеты со вкусом борща, шашлык с оригинальной подачей на еловых ветвях, охотничий сет блюд – финалисты нашли, чем удивить строгих судей! Кто рискнет подать куриное бедро на финале, хотя обычно участники используют самые лучшие и самые дорогие продукты? И оценили ли судьи этот риск? Узнайте прямо сейчас, чьи блюда получили наивысшие оценки! Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск от 17.06.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск от 17.06.2023

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