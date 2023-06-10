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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск часть 1 от 10 июня 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск часть 1 от 10.06.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 17 - эфир от 10 июня 2023 на сайте СТБ
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Выпуск 17 | 10.06.2023 | Професіонали-4

Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 17 на СТБ! Первое испытание поставит на кон не только белые фартуки участников, но и кулинарную репутацию Украины. Кулинары разделятся на две команды. Участники каждой команды подготовят меню из шести блюд с украинско-турецким и украинско-эстонским колоритом. Сегодня в гостях у участников Мастер Шеф Профессионалы 2023 будут послы Эстонии и Турции. Обе страны помогают Украине в борьбе против агрессора, так что участникам нужно достойно показать таланты украинских поваров и угостить высокопоставленных гостей идеальными блюдами. Понравится ли послам ужин от участников Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск? Узнайте прямо сейчас!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 17 выпуск от 10.06.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 17 выпуск часть 2 от 10.06.2023

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