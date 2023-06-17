Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск от 17 июня 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Финал Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск это феерическое событие, которого ждут не только участники, но и их родные. На финал приехали близкие кулинаров и участники двадцатки. Кто за кого болел весь сезон? Выбывшие участники поделятся своими мыслями.

Финалисты старательно готовились к этому знаменательному дню. Они подготовили оригинальную посуду для подачи, каждый продумал концепцию своего сета блюд. Такого вы еще не видели! Подача с цветами, мхом и ветвями деревьев, шашлык на еловых ветвях, крем-брюле из молозива и другие необычные блюда будут подавать участники на финале Мастер Шеф. Профессионалы 4.

У кого будут ошибки во время приготовления? Кто рискнет добавить шоколад в несладкий соус? Не пропустите все самое интересное! Смотрите финал Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск на СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск от 17.06.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск часть 3 от 17.06.2023