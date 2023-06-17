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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск от 17 июня 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск от 17.06.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 18 - эфир от 2023 на сайте СТБ
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Финал Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск это феерическое событие, которого ждут не только участники, но и их родные. На финал приехали близкие кулинаров и участники двадцатки. Кто за кого болел весь сезон? Выбывшие участники поделятся своими мыслями.

Финалисты старательно готовились к этому знаменательному дню. Они подготовили оригинальную посуду для подачи, каждый продумал концепцию своего сета блюд. Такого вы еще не видели! Подача с цветами, мхом и ветвями деревьев, шашлык на еловых ветвях, крем-брюле из молозива и другие необычные блюда будут подавать участники на финале Мастер Шеф. Профессионалы 4.

У кого будут ошибки во время приготовления? Кто рискнет добавить шоколад в несладкий соус? Не пропустите все самое интересное! Смотрите финал Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск на СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск от 17.06.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск часть 3 от 17.06.2023

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