Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
МастерШеф
Смотрите также
Финал Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск от 17 июня 2023 смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 18. Часть 1 от 17.06.2023

 Финал Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск от 17 июня 2023 смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 18. Часть 2 от 17.06.2023

 Финал Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск от 17 июня 2023 смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 18. Часть 3 от 17.06.2023
МастерШеф Выпуск 18 Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 18 от 17.06.2023
Выпуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Смотрите финал Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск на СТБ! Кто стал победителем самого большого кулинарного конкурса страны? Узнайте прямо сейчас!

 Участники шли к этому моменту много напряженных месяцев. Теперь они должны доказать судьям, что вышли на новый уровень и могут претендовать на звание победителя. В финальном конкурсе участники будут готовить блюда из тех же продуктов, которые они использовали на кастинге. Самое сложное в этом испытании – не повторить те же вкусы, которые были в блюде-оригинале. Кому не удастся справиться с этой задачей? Покажет финал Мастер Шеф Профессионалы 4.

Кульминацией кулинарной битвы станет суперфинал, в котором финалисты приготовят по сету из трех блюд, объединенных общей концепцией. Кто станет победителем? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск от 17.06.2023.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 17 выпуск от 10.06.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить