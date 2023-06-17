Финал Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск от 17 июня 2023 смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Смотрите финал Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск на СТБ! Кто стал победителем самого большого кулинарного конкурса страны? Узнайте прямо сейчас!

Участники шли к этому моменту много напряженных месяцев. Теперь они должны доказать судьям, что вышли на новый уровень и могут претендовать на звание победителя. В финальном конкурсе участники будут готовить блюда из тех же продуктов, которые они использовали на кастинге. Самое сложное в этом испытании – не повторить те же вкусы, которые были в блюде-оригинале. Кому не удастся справиться с этой задачей? Покажет финал Мастер Шеф Профессионалы 4.

Кульминацией кулинарной битвы станет суперфинал, в котором финалисты приготовят по сету из трех блюд, объединенных общей концепцией. Кто станет победителем? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск от 17.06.2023.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 17 выпуск от 10.06.2023