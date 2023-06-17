Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
МастерШеф
Дивіться також
Фінал Мастер Шеф Професіонали-4 18 випуск від 17 червня 2023 дивитися онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 18. Частина 1 від 17.06.2023

 Фінал Мастер Шеф Професіонали-4 18 випуск від 17 червня 2023 дивитися онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 18. Частина 2 від 17.06.2023

 Фінал Мастер Шеф Професіонали-4 18 випуск від 17 червня 2023 дивитися онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 18. Частина 3 від 17.06.2023
МастерШеф Випуск 18 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 18 від 17.06.2023
Випуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Дивіться фінал Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск на СТБ! Хто став переможцем найбільшого кулінарного конкурсу країни? Дізнайтеся просто зараз!

Учасники йшли до цього моменту багато напружених місяців. Тепер вони мають довести суддям, що вийшли на новий рівень та можуть претендувати на звання переможця. У фінальному конкурсі учасники готуватимуть страви з тих самих продуктів, які вони використовували на кастингу. Найскладніше в цьому випробуванні – не повторити ті самі смаки, які були в страві-оригіналі. Кому не вдасться впоратись із цим завданням? Покаже фінал Мастер Шеф Професіонали 4.

Кульмінацією кулінарної битви стане суперфінал, в якому фіналісти приготують по сету з трьох страв, об’єднаних загальною концепцією. Хто стане переможцем? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 17 выпуск от 10.06.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати