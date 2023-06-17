Фінал Мастер Шеф Професіонали-4 18 випуск від 17 червня 2023 дивитися онлайн на СТБ

Випуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Дивіться фінал Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск на СТБ! Хто став переможцем найбільшого кулінарного конкурсу країни? Дізнайтеся просто зараз!

Учасники йшли до цього моменту багато напружених місяців. Тепер вони мають довести суддям, що вийшли на новий рівень та можуть претендувати на звання переможця. У фінальному конкурсі учасники готуватимуть страви з тих самих продуктів, які вони використовували на кастингу. Найскладніше в цьому випробуванні – не повторити ті самі смаки, які були в страві-оригіналі. Кому не вдасться впоратись із цим завданням? Покаже фінал Мастер Шеф Професіонали 4.

Кульмінацією кулінарної битви стане суперфінал, в якому фіналісти приготують по сету з трьох страв, об’єднаних загальною концепцією. Хто стане переможцем? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 17 выпуск от 10.06.2023