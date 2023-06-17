Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск от 17 июня 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 17.06.2023 | Професіонали-4

Финал Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск – это последняя проверка знаний участников. На протяжении всего сезона они развивались и учились новому, поэтому в финальном конкурсе они покажут, каких успехов достигли. Под коробками-загадками каждого участника ждет индивидуальный набор продуктов. Участники хорошо знают эти наборы, ведь они использовали эти продукты во время кастинга. Самое сложное в финале Мастер Шеф Профессионалв 4 сезон – это создать новые вкусы из точно такого же набора продуктов, который ты уже когда-то использовал. Главная опасность – повторить самого себя и не удивить судей. Даже если им понравилось блюдо на кастинге, второй раз точно такое же они уже не примут. Кому не удастся прыгнуть выше головы? Покажет финал Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 18 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск от 17.06.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 18 выпуск часть 2 от 17.06.2023