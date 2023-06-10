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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск часть 2 от 10 июня 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск часть 2 от 10.06.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 17 - эфир от 10 июня 2023 на сайте СТБ
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Второе испытание Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск будет для участников последним шансом проявить себя в индивидуальном конкурсе. Многое будет зависеть от кулинара, который победит в предыдущем конкурсе, ведь именно этот участник будет выбирать блюда и ограничения для коллег.

Во втором конкурсе 17 выпуска Мастер Шеф Профессионалы участники получат задания приготовить блюда без использования аллергенов. Каждому кулинару попадется что-то свое – орехи, глютен, соя, яйца и другие распространенные и не очень аллергены. Но как приготовить торт из белков и орехов, если ни то, ни другое нельзя использовать? Что делать, если у человека аллергия на соль? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск, как участники готовили в обход аллергенов.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 17 выпуск от 10.06.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 17 выпуск часть 3 от 10.06.2023

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