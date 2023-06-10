Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск от 10 июня 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 17 | 10.06.2023 | Професіонали-4

В проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск участники уже настроились на приближающийся финал. Расслабляться нельзя, ведь любая ошибка может стоить победы. Кто вылетит, так и не дойдя до финальных испытаний? Узнайте прямо сейчас!

С каждым выпуском судьи накаляют страсти, напоминая, что от исходов конкурсов зависит судьба участников. Но на этот раз ставки еще выше, ведь в 17 выпуске Мастер Шеф Профессионалы кулинары будут кормить послов Эстонии и Турции. Настолько высокопоставленных гостей участники на этой кухне еще не кормили!

Во втором испытании участники продемонстрировали, насколько хорошо они умеют подстраиваться под особенности гостей. Каждый участник получит по три карточки с наваниями аллергенов, которые нельзя будет использовать при приготовлении блюд. Готовить с ограничениями всегда непросто, но в этом конкурсе приготовление некоторых блюд окажется практически нереальной задачей! Кто из участников даже не сможет выдать свое блюдо судьям? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 17 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 16 выпуск от 03.06.2023