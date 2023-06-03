Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск часть 1 от 03 июня 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 03.06.2023 | Професіонали-4

Назад в школу! Такое ощущение будет у участников в первом испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск. Ведь в этом конкурсе они будут проходить тесты на знание кулинарии. В каждом раунде участникам нужно будет перечислить как можно больше правильных названий процессов, блюд и продуктов. Победитель раунда определит, какие продукты получат участники. От этого зависит, из чего им потом придется готовить.

Добыть продукты своими знаниями в 16 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон – это только первый этап конкурса. После этого кулинары, как обычно, должны будут приготовить блюда ресторанного уровня, даже если им попались не самые удачные сочетания продуктов. Кому это удастся? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск от 03.06.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 16 выпуск от 03.06.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 16 выпуск часть 2 от 03.06.2023