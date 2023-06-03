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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск часть 2 от 03 июня 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск часть 2 от 03.06.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 16 - эфир от 03 июня 2023 на сайте СТБ
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Участники придут на кухню Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск и обнаружат, что поверхности стоят не там, где обычно. А это значит, что сегодня их ждет непривычный формат конкурса!

В 16 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 4 кулинары получат возможность поучиться новому у топового шеф-повара. Бренд-шеф Марко Черветти даст мастер-класс по приготовлению украинизированных итальянских блюд. Чтобы остаться в белых фартуках, участникам нужно будет как можно точнее воспроизвести рецепты шефа. Может показаться, что это несложно, но есть нюанс – Марко Черветти проведет свой мастер-класс на итальянском языке без перевода. Смогут ли участники понять учителя без слов? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 16 выпуск от 03.06.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 16 выпуск от 03.06.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 16 выпуск часть 3 от 03.06.2023

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