Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск частина 2 від 03 червня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 03.06.2023 | Професіонали-4

Учасники прийдуть на кухню Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск і виявлять, що поверхні стоять не там, де зазвичай. А це означає, що сьогодні на них чекає незвичний формат конкурсу!

У 16 випуску Мастер Шеф Професіонали 4 кулінари отримають можливість повчитися нового в топового шеф-кухаря. Бренд-шеф Марко Черветті дасть майстер-клас із приготування українізованих італійських страв. Щоб залишитися в білих фартухах, учасникам потрібно буде якнайточніше відтворити рецепти шефа. Може здатися, що це нескладно, але є нюанс – Марко Черветті проведе свій майстер-клас італійською мовою без перекладу. Чи зможуть учасники зрозуміти вчителя без слів? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03.06.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 16 випуск від 03.06.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 16 випуск частина 3 від 03.06.2023