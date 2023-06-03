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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск частина 3 від 03 червня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск частина 3 від 03.06.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 16 - ефір від 03 червня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 16 | 03.06.2023 | Професіонали-4

Дивіться битву чорних Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск на СТБ! На кухні на кандидатів на виліт чекає несподіваний предмет – табличка для перевірки зору. У цьому конкурсі учасники не лише боротимуться за місце в проєкті, а й дізнаються, хто з них зіпсував зір.

Стандартна перевірка з літерами та указками на кухні Мастер Шеф Професіонали 4 сезон – це умови конкурсу. Учасникам потрібно буде приготувати страви, використовуючи продукти, назви яких починаються на ті літери, які вони не змогли розгадати. Це може бути або основна страва, або десерт. Їм доведеться добре подумати, щоб повернути свої білі фартухи! Хто вирушить додому? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 16 випуск від 03.06.2023

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