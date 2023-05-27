Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
МастерШеф
Смотрите также
Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск от 27 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 15. Часть 1 от 27.05.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск от 27 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 15. Часть 2 от 27.05.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск от 27 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 15. Часть 3 от 27.05.2023
МастерШеф Выпуск 15 Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 15 от 27.05.2023
Выпуск 15 | 27.05.2023 | Професіонали-4

Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск на СТБ! Сегодня вас ждет коллаборация двух любимых проектов телеканала. Участницы проекта Супермама вместе с детьми будут дегустировать блюда участников. На этот раз они разделятся на пары, и каждая двойка участников должна будет приготовить по три блюда для детей. Смогут ли они так замаскировать нелюбимые блюда малышей, чтобы те ничего не заподозрили? Узнайте прямо сейчас.

Во втором испытании королевой всех блюд должна будет стать обычная картошка. Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 2023, сколько вариаций блюд из такого базового продукта могут придумать настоящие профессионалы своего дела.

Не пропустите все самое интересное – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск от 20.05.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить