Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск от 27 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 15 | 27.05.2023 | Професіонали-4

Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск на СТБ! Сегодня вас ждет коллаборация двух любимых проектов телеканала. Участницы проекта Супермама вместе с детьми будут дегустировать блюда участников. На этот раз они разделятся на пары, и каждая двойка участников должна будет приготовить по три блюда для детей. Смогут ли они так замаскировать нелюбимые блюда малышей, чтобы те ничего не заподозрили? Узнайте прямо сейчас.

Во втором испытании королевой всех блюд должна будет стать обычная картошка. Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 2023, сколько вариаций блюд из такого базового продукта могут придумать настоящие профессионалы своего дела.

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Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск от 20.05.2023