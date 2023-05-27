Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск от 27 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 15 | 27.05.2023 | Професіонали-4

Во втором испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск вас ждет много картошки и неожиданный нервный срыв одного из участников. Чем этот конкурс был особенно сложным? Узнайте прямо сейчас!

Индивидуальное испытание в 15 выпуске Мастер Шеф Профессионалы покажет, насколько хорошо у участников развита фантазия. Они обнаружат звездный ингредиент сегодняшнего конкурса под коробками-загадками, и им окажется самая обыкновенная картошка. Участники должны приготовить максимальное количество разных блюд с картофелем. За каждое удачное они смогут получить по баллу. Участник, который наберет самое большое количество баллов, получит бонус от судей, за самое меньшее – черный фартук. О кого отвернется удача в этом испытании? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 15 выпуск от 27.05.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 15 выпуск часть 3 от 27.05.2023